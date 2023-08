Incendio in via Moroni | una trentina di appartamenti inagibili | 20-25 gli sfollati

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 21 agosto 2023) Bergamo. Sono tra le 20 e le 25 le persone rimaste senza un casa in seguito all’che ha colpito il condominio20 in via, nei civici dal 12 al 28, in prossimità di Largo Cinque Vie, nella mattinata di lunedì (21 agosto). Le fiamme sono divampate dal tetto del civico 20 intorno alle 10.15, con la prima chiamata ai vigili del fuoco partita alle 10.24: dieci minuti esatti dopo, l’arrivo delle prime squadre sul posto. In totale sono stati 28 gli uomini impiegati: 4 partenze, 2 autoscale, un’autobotte e un funzionario coordinatore. Il fuoco ha poi preso almeno altre quattro palazzine adiacenti a causa della struttura in legno e del forte vento che soffiava. La causa sarebbe da ricercarsi in lavori di manutenzione che si stavano svolgendo ai piani alti del civico 20, iniziati alle 9 e condotti da tre persone, le quali, ...