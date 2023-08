Incendio a Tenerife | 10 città minacciate dalle fiamme e 12mila persone evacuate VIDEO

(Di lunedì 21 agosto 2023) Nulla da fare, le forti intemperie meteorologiche tipiche del clima dinon smettono di alimentare uno deglipiù violenti mai visti sull’isola. “È unmai visto prima, di dimensioni spropositate. Le le Isole Canarie sono davvero in difficoltà“, ha spiegato Rosa Davila, capo del governo di. L’si è esteso per L'articolo proviene da Il Difforme.

' Il danno ambientale che stanno provocando gli incendi diin atto ormai dal 15 agosto è enorme : la devastazione arriva dopo la Matanza e l'ha dimensioni apocalittiche. Attualmente ......(SPAGNA) - Gli incendi non danno tregua all'isola di, in Spagna. I venti forti e le alte temperature rendono estremamente difficile per i vigili del fuoco domare le fiamme. L'è il ...Le immagini dell'Izana Atmospheric Research Center (AEMET) mostrano il devastanteche si e' diffuso durante la notte sull'isola spagnola di. 21 agosto 2023

L’incendio a Tenerife è doloso: 12 mila in fuga nell’estate dei roghi. Bruciano case anche in Grecia e Canada Corriere della Sera

La Orotava. A causa del fumo generato dall’incendio a Tenerife SI RACCOMANDA L’USO DI MASCHERA FPP2 A causa del fumo generato dall’incendio, composto da miscela di gas e piccole particelle SI RACCOMAN ...Scopri tutto sull'incendio devastante a Tenerife: le città minacciate, le persone evacuate e i danni alla natura.