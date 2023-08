Incendio a Napoli | danni ad un ristorante

(Di lunedì 21 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Fiamme in via San Giovanni Maggiore Pignatelli, la scorsa notte: per cause ancora da accertare è scoppiato unche ha danneggiato i motori dei condizionatori di un locale della catena di ristoranti Tandem e di un’associazione che tra l’altro sta realizzando una mostra permanente. Danneggiato anche un contatore del gas. Indagini dei carabinieri della compagnia dicentro per individuare gli eventuali responsabili. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Nella notte, intorno alle 2, i carabinieri della compagnia centro sono intervenuti in via San Giovanni Maggiore Pignatelli per un incendio. Per cause in corso di accertamento, le fiamme hanno danneggiato i motori dei condizionatori di un locale di una catena di ristoranti. I carabinieri della compagnia centro sono intervenuti a via San Giovanni Maggiore Pignatelli per un incendio. Poco prima, per cause in corso di accertamento, le fiamme avevano danneggiato i motori dei condizionatori di un locale.

Un incendio ha danneggiato i motori dei condizionatori del ristorante Tandem e dell'associazione Museo Divino, nel centro di Napoli; indagini in corso.