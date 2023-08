Incendi Tenerife | il governatore | Sono dolosi | 10 città minacciate ed oltre 12mila sfollati - VIDEO

...-a Maui, i cadaveri messi nei container 18/08/23 Fotogallery - Joe Biden incontra i leader di Giappone e Corea del Sud 18/08/23 Fotogallery - Bruciati 2mila ettari di boschi a18/08/......-a Maui, i cadaveri messi nei container 18/08/23 Fotogallery - Joe Biden incontra i leader di Giappone e Corea del Sud 18/08/23 Fotogallery - Bruciati 2mila ettari di boschi a18/08/...Incendio alle Hawaii, si dimette il capo dell'Agenzia per la gestione delle emergenze Svizzera e Francia roventi, al'incendio finalmente rallenta Emergenza: a26.000 ...

L’incendio a Tenerife è doloso: 12 mila in fuga nell’estate dei roghi. Bruciano case anche in Grecia e Canada Corriere della Sera

Da quasi una settimana l'isola di Tenerife, la più grande delle Canarie, sta facendo i conti con una serie di incendi che hanno già distrutto 9mila ettari di terreno e costretto all'evacuazione di ...E in queste ore in molti hanno chiesto ad amici o parenti in vacanza a Tenerife come era la situazione, se erano in una zona tranquilla o nell’area degli incendi. L’imprenditore pordenonese nella ...