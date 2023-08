Incendi in Canada | nella Columbia Britannica ordine di evacuazione per 30mila persone

Circa 30.000 persone hanno ricevuto l'ordine di lasciare le loro case nella Columbia Britannica neloccidentale. Lo hanno detto funzionari provinciali, mentre i vigili del fuoco combattono il violento incendio che sta colpendo la citta' di Kelowna. "La situazione e' molto fluida e i numeri ...Nel frattempo, ilva a fuoco. Più di 35.000 persone sono state evacuate nell'Ovest del Paese a causa di un'ondata senza precedenti diboschivi che minacciano diverse città, anche al ...... si dimette il capo dell'Agenzia per la gestione delle emergenze Svizzera e Francia roventi, a Tenerife l'incendio finalmente rallenta Emergenza: a Tenerife 26.000 persone in fuga, in...

L’incendio a Tenerife è doloso: 12 mila in fuga nell’estate dei roghi. Bruciano case anche in Grecia e Canada Corriere della Sera

Circa 30.000 persone hanno ricevuto l'ordine di lasciare le loro case nella Columbia Britannica nel Canada occidentale. Lo hanno detto funzionari provinciali, mentre i vigili del fuoco combattono il ...(LaPresse) Sono oltre 500 gli incendi che stanno ancora divampando nel Canada occidentale. E' ancora duro il lavoro dei vigili del fuoco aiutati ...