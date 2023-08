Incendi | Curcio | ‘Droni Calabria stanno dando frutti importanti’

(Di lunedì 21 agosto 2023) CATANZARO – “Quello dell’utilizzo dei droni è uno dei punti che stiamo seguendo con grande interesse, una sperimentazione che mi sembra, al momento, stiadeiimportanti”. Lo ha detto Fabrizio, capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, a Catanzaro per partecipare ad una riunione sulla campagna anto della Regione. Al suo arrivo alla Cittadella regionale di Catanzaro,è stato accolto dal dirigente generale della Protezione civile calabrese Domenico Costarella, presente l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo in rappresentanza del presidente Roberto Occhiuto al momento fuori regione. “Vogliamo ragionare assieme – ha aggiunto– su come, in caso, esportare questa tecnica. Ricordiamo che la ...

"Oggi con Regione Calabria e Calabria Verde - ha sostenuto ancora- abbiamo messo a fuoco ...della Protezione civile "il tema della manutenzione del territorio non riguarda solo gli......alla Protezione civile regionale su come sta andando in particolare la stagione sugli... Lo ha detto il capo della Protezione civile, Fabrizio, in visita alla Regione Calabria.sta ...in Calabria si è soffermato anche sulla questione: ''Quello dell'utilizzo dei droni è uno dei punti che stiamo seguendo con grande interesse, una sperimentazione che mi sembra, al ...

Curcio in Calabria, "Esportabile il modello dei droni nella lotta agli incendi" Gazzetta del Sud - Edizione Calabria

“Sono venuto in Calabria per un momento di verifica insieme alla Protezione civile regionale su come sta andando la stagione degli incendi boschivi”. Lo ha detto il capo della Protezione civile, Fabri ...“Adesso dopo gli incendi – ha aggiunto Curcio – parleremo delle piogge intense, delle piogge autunnali e di fine estate che come l’altro anno hanno creato problemi non solo in Calabria ma in tutto il ...