Inalare gas “esilarante” | sul nuovo sballo dei giovani c’è poco da ridere | provoca gravi danni al cervello

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 21 agosto 2023) Respirare gas: la nuova moda in voga tra iin cerca di “” punta tutto su un colpo di spray e un palloncino per. E dopo l’inalazione, il gas sale e alienazione e trip partono immediati. Un espediente economico e popolare, diffuso soprattutto tra chi di soldi per stordirsi con sostanze stupefacenti più costose non ne ha tanti. Un ultimo ritrovato che allarma i medici, da cui è partito un monito sui rischi indirizzato a chi ne fa uso. E, contestualmente, un appello ai colleghi per individuarne i segni e contrastarne gli effetti: «Insospettitevi davanti a pazienti con inspiegabile carenza di vitamina B12». Respirare gas: ilin voga tra iMa procediamo con ordine. Dunque, come spiega ...