In Spagna è bufera politica su Rubiales per il bacio estorto Il ministro | «Spieghi e chieda scusa»

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ildaalla calciatrice spagnola Hermoso è giustamente un caso politico in. Oggi al programma Las Mañanas di Rne è intervenuto Miquel Iceta,della Cultura e dello Sport, ha detto che Luis, presidente della Federcalcio spagnola (Rfef), dovrebbe dare spiegazioni ersi per ilche ha dato sulla bocca a Jenni Hermoso durante la cerimonia di premiazione di ieri ai Mondiali. Le sue dichiarazioni sono riportate anche da Diario As. «La prima cosa che deve fare è dare spiegazioni e presentare le sue scuse», ha detto Iceta che ha aggiunto: «Quel gesto è inaccettabile». «Proprio perché quello vissuto a Sydney è stato un momento molto speciale, proprio quelli di noi che hanno responsabilità pubbliche devono ...

Le immagini hanno fatto il giro del mondo provocando polemiche e critiche. Il presidente della Federcalcio Spagnola Luis Rubiales, si lascia andare ad un comportamento non opportuno durante la ...È appena finita la partita con la Spagna che si impone sull'Inghilterra per 1 - 0. In campo c'è euforia e le giocatrici spagnole salgono sul podio per ricevere la medaglia. Tra i dirigenti c'è ...

