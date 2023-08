In coda al casello Il Tg1 li intervista | fate attenzione | tutti impazziti | li riconoscete? | Video

(Di lunedì 21 agosto 2023) Da Temptation Island… al TG1, in un salto carpiato all'indietro che mai ci si sarebbe aspettati. Da diverse ore, infatti, sta facendo il giro del web unche vede protagonisti Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino, concorrenti del reality dei sentimenti nell'estate del 2020. La stessa Dell'Isola, dopo Temptation, era entrata anche nella casa del Grande Fratello Vip e, durante il reality, il suo Nello la raggiunse per chiederle la mano. Così, nel maggio del 2022, i due si sono sposati. Ora ecco che riappaiono nella veste più insolita, quella diti del TG1 durante un servizio sulle code autostradali che solitamente si creano nel weekend più caldo dell'anno, quello di Ferragosto. Così, in fila alcomegli altri, i due hanno rivelato che erano di ritorno a casa, dopo alcuni giorni ...

...deldi Bolzaneto, tra Busalla e l'allacciamento A7/A12 in direzione sud, per i lavori presenti sulla tratta, che hanno causato circa due chilometri di code. Circa un chilometro di, ...... domenica 20 agosto, durante il quale sono state intervistate diverse persone che si trovavano ferme inad unautostradale . Tra queste sono comparsi anche Carlotta Dell'Isola e Nello ...Carlotta e Nello, in fila al, hanno risposto alle domande del giornalista, rivelando di ... così come ha fatto con le altre persone che si trovavano insull'autostrada. Ad ogni modo, la ...

Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino, ex protagonisti di Temptation Island, sono stati intervistati al Tg1 senza essere riconosciuti: il video è virale.