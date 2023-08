In cento contro uno per vendetta | la maxi-rissa a Bergamo

in più, quindi 270 l'anno successivo, il 2022, e infine 128 furti sono stati registrati quest'... Su tutto, la tristezza di constatare quanto ormai il carovita,cui la politica è ...... sebbene amichevoli,Argentina e Inghilterra) e sembrano passati davvero troppi anni - anche in maniera ingiustificata - dai suoi ultimi ritiri a Coverciano. Altri di questi(due), Mast'......vedere la parte negativa dei fatti e scagliarsiElisabetta. Lei, però, questa volta, non ci ha pensato due volte a rispondere a tono. Così, all'utente che le ha commentato: 'Deve campare...

Guatemala, il progressista Bernardo Arévalo de León vince il ... Euronews Italiano

L'ex diplomatico di 64 anni, noto per la sua lotta alla corruzione, ha sconfitto l'ex first lady Sandra Torres Casanova con più del 59 per cento delle preferenze. Sarà il primo presidente progressista ...Luisa González in testa al primo turno delle presidenziali in Ecuador, Donald Trump non parteciperà ai dibattiti in tv in vista delle primarie republicane, Paesi Bassi e Danimarca forniscono sessantun ...