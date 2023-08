“In barca con lui” Antonino Spinalbese | relax con la bellissima L’ex di Belen pubblica la foto

(Di lunedì 21 agosto 2023) Sono stati diversi i nomi di ragazze, usciti in questi mesi come papabile nuova fidanzata di. Dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip,fidanzato diRodriguez è finito più volte al centro del gossip. Nella casa si era parlato di un flirt con Ginevra Lamborghini ma fuori dalle mura di Cinecittà non si è mai concretizzato niente. “Forse doveva andare così, non ci sentiamo più, io ho la mia vita e lui la sua”, le parole di Ginevra Lamborghini a Casa Chi a poco dalla conclusione del GF Vip 7. Ad aprile leinsieme almiss Italia Carolina Stramare. A paparazzarli era stato Whoopsee, che sull’account Instagram aveva mostrato le immagini in esclusiva. Leggi anche: “Ti amo”. Isobel allo scoperto col famoso fidanzato. Pubblico, prof e ...

Qualche giorno fa, sul suo Instagram ufficiale, la showgirl ha postato una fotoNathan che li ritrae sorridenti in, e ha scritto a corredo: 'Mare, pasta e la mia perso a preferita'. Dopo ...... quando si potranno fare prove di voga, anchei campioni e le campionesse dalla Regata. In ... ad esempio mettendo a disposizione i posti in, per assistere alla Regata dalle acque del Canal ...Più facile, invece, immaginare che il tutto possa c'entrarela recente separazione da Stefano De Martino ,cui sarebbe ancora crisi nera dopo le vacanze ine che potrebbe essere il vero ...

Gita in barca con la famiglia, i delfini arrivano quasi a riva e danzano intorno a loro Video ilgazzettino.it

Flavio Briatore ha approfittato delle vacanze estive per riunire la famiglia a Monaco. Con i figli Nathan Falco e Leni Klum ha organizzato un picnic in giardino, documentando tutto sui social con un ...Le Associazioni sentinelle del mare di Pineto hanno recuperato negli scorsi giorni una barca a motore alla deriva. Un Elan 360 in difficoltà sotto i colpi di mare Nord Nord Est era a rischio capovol ...