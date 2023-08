Immigrazione | a Lampedusa non si fermano gli sbarchi | i comuni contro l’operato del governo

... un governo dichiara lo stato di emergenza per la gestione dell', preannunciando la ... Baldino continua ancora dicendo che 'si conferma il più grande porto d'Europa: fra sabato e ...... 250 in partenza Sono 941 i migranti presenti all'hotspot didove da domenica non si ... I quattro sono accusati di favoreggiamento dell'clandestina, naufragio colposo e omicidio ...E sono 1.051 i migranti, fra cui 280 minori non accompagnati, ospiti dell'hotspot dida ... Ma ieri l'Anci con Matteo Biffoni, responsabilee sindaco di Prato, ha rimandato al ...

Lampedusa tra turismo e immigrazione: l’impatto dell’hotspot sui vacanzieri BuoneNotizie.it

L’ambasciatore del Regno Unito a Roma, Edward Llewellyn, ha visitato l’hotspot di Lampedusa, ha incontrato in Comune il sindaco delle Pelagie Filippo Mannino ed ha fatto, a bordo di una motovedetta, u ...Per lo scalo toscano è il sesto sbarco dal 2023. A Lampedusa 941 migranti nell'hotspot, 250 in partenza (ANSA) ...