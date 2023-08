Il vaccino anti-Covid potrebbe diventare a pagamento per gli under 60

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ilha rialzato parzialmente la testa, con un aumento dei contagi in tPaesi come gli Usa, ma anche la Germania e la Gran Bretagna. Meno preoccupi dati in Italia, dove la situazione è sostanzialmente stabile. Negli scorsi giorni il ministero della Salute ha rilanciato la campagna vaccinale, soprattutto per anziani e fragili. E disi torna a parlare anche per quanto riguarda il tema della gratuità (o meno) della somministrazione. La vaccinazione sarà “concomitante” con quella contro l’influenza e sarà basata su vaccini a Rna messaggero e proteici, aggiornati contro la variante Xbb.1.5. Ilè raccomandato per le persone di almeno 60 anni, gli ospiti delle strutture per lungodegenti, le donne in gravidanza, gli operatori sanitari e tutti i fragili anche...

Abrysvo, il primo- Rsv a ottenere il via libera dell'agenzia, è bivalente e ricombinante IlAbrysvo, di Pfizer , è il primo- Rsv per proteggere i neonati fino a 6 mesi e ...Secondo la circolare la vaccinazioneCovid - 19 "sarà concomitante con quella contro l'...di persone a cui viene raccomandata e offerta la vaccinazione di richiamo annuale con il nuovo...

Covid, per l’autunno ipotesi vaccino a pagamento per gli under 60 Il Sole 24 ORE

Il ministero della Salute ha annunciato la nuova campagna di vaccinazioni in vista dell'autunno, ma secondo diversi addetti ai lavori il richiamo dovrebbe rimanere gratuito soltanto per gli over 60 e ...Inizio previsto per la seconda metà del mese di ottobre in concomitanza con le somministrazioni dei vaccini antinfluenzali ...