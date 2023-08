(Di lunedì 21 agosto 2023) Palermo, 21 ago. (Adnkronos) - Tra gli appuntamenti "ormai irrinunciabili del panoramae teatrale italiano, anche quest'anno, per la sua quinta edizione, il Festival Lirico dei Teatri di Pietra che ha riscosso fino a questo momento grandi successi di pubblico e di critica". "Dopo aver messo in rete i teatri dell'antichità della ricca terra di Sicilia, da quest'anno si è voluto valorizzare e interessare i principali siti archeologici del Mediterraneo, a cominciare dal coinvolgimento della vicina Calabria, per diramarsi fino all'Europa e all'Africa", si legge in una nota. E il Festival lirico dei teatri di pietra, giunto alla sua quinta edizione ha in programma più di 40 spettacoli ed è prodotto dal Coro lirico siciliano da Alberto Munafò Siragusa e diretto da Francesco Costa. Ilper il...

Ilper il Teatro antico di Taormina sarà inaugurato, domani con inizio alle 21,30. con uno straordinario evento in omaggio ai Pink Floyd, in occasione del 50° anniversario della ...Ilper il Teatro antico di Taormina sarà inaugurato, domani 22 Agosto con inizio alle 21,30. con uno straordinario evento in omaggio ai Pink Floyd, in occasione del 50° anniversario ...Ilper il Teatro antico di Taormina sarà inaugurato, domani 22 Agosto con inizio alle 21,30. con uno straordinario evento in omaggio ai Pink Floyd, in occasione del 50° anniversario ...

Il trittico musicale al Teatro Antico di Taormina Adnkronos

Tra gli appuntamenti 'ormai irrinunciabili del panorama musicale e teatrale italiano, anche quest'anno, per la sua quinta edizione, il Festival ...Il trittico musicale per il Teatro antico di Taormina sarà inaugurato, domani 22 Agosto con inizio alle 21,30. con uno straordinario evento in omaggio ai Pink Floyd, in occasione del 50° anniversario ...