Il tramonto della triste Belén

(Di lunedì 21 agosto 2023) La showgirl sta attraversando un periodo difficile specialmente in amore. E la sua vita social emana malinconia Ci aveva abituati bene, anzi benissimo,. Ogni estate era un tripudio di chiappe marmoree, pose plastiche, seni scolpiti e immobili, capaci di arginare il mare (altro che gli scogli di Lucio Battisti). Era «il segno di un’estate che vorrei potesse non finire mai» (cit.). Cosa è successo? Di colpo il suo profilo Instagram si riempie di foto enigmatiche, composizioni silenziose neanche fossimo in un quadro di De Chirico. Rannicchiata tra le foglie, un letto su cui sono sparpagliati degli abiti, il cuore che pesa più di un rinoceronte. Il popolo social sente l’ansia che sale e «presto che non resiste» scatena la sua perplessità: «Si percepisce la tua sofferenza, da donna ti sono molto vicina», «Sento che c’è una ferita in te», «Si vede che ...