Il segretario della Lega a Modena si schiera con Vannacci | “Gay contro natura e le razze esistono” Pd | “Agghiacciante”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 agosto 2023) “Buona, buonissima lettura. Io sto con“. Con questo post ilprovinciale, Guglielmo Golinelli, sia difesa del generale dell’Esercito, rimosso dal suo incarico dalla carica di presidente dell’Istituto geografico militare dopo l’uscita del suo libro auto-pubblicato – “Il mondo al contrario” – in cui ha espresso un’incredibile sequela di affermazioni retrograde sulle minoranze. Golinelli posta una foto in spiaggia con in mano proprio il libro autoprodotto da. E fin qui di fatto sposa la posizione del suo leader, Matteo Salvini, che proprio in un video sui social si èto a difesa del generale, sconfessando la linea del suo colal governo, il ministro...