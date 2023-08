Il riscatto del Sud | cresce quattro volte più di Francia e Germania

(Di lunedì 21 agosto 2023) Sebbene nel 2023 il Mezzogiorno sia destinato a rimanere la ripartizione geografica che registrerà l’aumento del Pil più contenuto in Italia (+ 1% circa rispetto al +1,1 nel Centro e al +1,2% circa nel Nord), lo stesso, comunque, supererà quello della(+0,8%) e, in particolar modo, della(-0,3%) che ormai è in piena recessione tecnica. Se calcoliamo la media semplice del tasso di crescita di Parigi e Berlino, il risultato si attesta al +0,25%; ciò implica che anche il nostro Sudràpiù dimesse assieme. È quanto rilevato dall’Ufficio studi della CGIA. Persino il Regno Unito rimarrà alle nostre spalle: nella classifica della crescita economica relativa al 2023 dovrebbe infatti fermarsi al +0,4%. I motivi del ...

Secondo l' Ufficio studi della CGIA , il "Sud e in generale del nostro Paese è ascrivibile ad almeno tre fenomeni . Il primo riguarda l'entità degli aiuti messi in campo dagli ultimi

I motivi del riscatto Secondo l'Ufficio studi della CGIA, il "riscatto" del Sud e in generale del nostro Paese è ascrivibile ad almeno tre fattori. Il primo riguarda l'entità degli aiuti messi in ...