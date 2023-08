Il nuovo trend #antisunscreen contro le creme solari | la disinformazione nel mondo beauty

(Di lunedì 21 agosto 2023) Lanelesiste dalla notte dei tempi, ma quando diventa pericolosa è bene starci attenti e combatterli. Ora sui social sta andando (purtroppo) di moda un, l’antisunscreen: lebloccherebbero gli effetti benefici del sole sulla pelle, e alcuni utenti dei social media invitano a smettere di usarle. Questa tendenza, che sta prendendo piede negli ultimi giorni, preoccupa molti specialisti per i rischi che comporta per la salute. Ilpreoccupa gli specialisti: utentileLesono prodotti essenziali per ridurre il rischio di ...

Miamicentro innovativo In questi anni Miami è diventata un incubatore per ogni tipo di arte ... portandoli ad avere prezzi da capogiro e a diventare unnegli scorsi anni'. E sul sito ...Micro, che monitora questo fenomeno da diversi anni, lancia l'allarme dichiarando come l'... a fronte del quale i dati vengono resi diutilizzabili . Gli obiettivi principali sono gli ......15 miliardi di dispositivi, untrainato anche dalla situazione economica non facile che stanno attraversando varie economie. Nonostante ciò, però, in attesa deliPhone 15 , l'iPhone non ...

Hailey Bieber regina di trend: tutto quello che pubblica diventa virale The Millennial

Evoluzione dei case: cinque trend che stanno guidando lo sviluppo Si parla sempre ... 21 AGO Chrome, stop alle estensioni malevole: in test una nuova funzionalità di controllo 21 AGO Offerte top per ...Nel 2023 si va verso un aumento annuo del 4,3%, su livelli superiori a quelli del 2019. È presto per lanciare l’allarme ma si vedono gli effetti del caro energia e della stretta sui tassi d’interesse ...