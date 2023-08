(Di lunedì 21 agosto 2023) di Trilussa Sarei pronto a scommettere che ilsia un fervente cattolico e che la domenica vada regolarmente alla messa.ogni bravo cittadino cattolico, prima chee appartenente alle Forze Armate,esempio di uomo perfettamente normale di questo paese. E mi domando anche quali siano i peccati che ilelenchi quando fa la sua confessione: la parola di dio pronunciata inutilmente in un momento di rabbia, uno sguardo troppo attento verso la donna di un altro, qualche pensiero impuro durante una sporadica erezione, una piccola bugia ma sempre a fin di bene? Perché lui ritiene questi peccati da confessare e da espiare e non certo le idee esposte nel suo. Perché non ritiene sia un peccato odiare il diverso, nero, ladro, ...

Il mondo dipinto nel libro del generale Vannacci ha l’odio come ingrediente principale Il Fatto Quotidiano

