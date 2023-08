Il minorenne confessa lo stupro di Palermo e il gip lo scarcera 

Leggi su agi

(Di lunedì 21 agosto 2023) AGI - Angelo Flores aveva ripreso i propri sei amici mentre facevano sesso con la diciannovenne brutalizzata a. Interrogato, aveva fatto i nomi dei complici, cercando però di minimizzare le proprie responsabilità: resta in carcere. Gabriele Di Trapani aveva risposto davanti al tribunale del riesame e non, in precedenza, al Gip; aveva sostenuto che era stata la vittima a volere far sesso: resta in carcere. È così che i primi due dei sette arrestati disi sono visti respingere l'istanza di remissione in libertà. Le motivazioni del Riesame non sono ancora note ma la decisione è arrivata nel giro di pochi giorni da quando si sono tenute le udienze; nel caso di Di Trapani, nel giro di poche ore, perché l'udienza si era tenuta stamattina. L'unico uscito dalla cella, per andare in comunità, è R.P., che il 7 luglio, giorno della violenza, era ...