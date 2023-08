Il Milan vince a Bologna | è 2-0 | la decidono Giroud e Pulisic

(Di lunedì 21 agosto 2023) I rossoneri ci mettono un quarto d'ora per trovare i due gol che mettono al tappeto un volonterosonel gran caldo dello stadio felsineo. Nella ripresa l'undici di Pioli va in crisi ma riesce a resistere al forcing dei rossoblu e portare a casa i tre punti

Rossoneri vincenti nel posticipo della prima giornata della Serie A 2023 - 2024 Il Milan vince 2 - 0 sul campo del Bologna oggi, 21 agosto 2023, nel posticipo in calendario per la prima giornata del calendario del campionato di Serie A 2023 - 2024. I rossoneri si impongono con i gol di Giroud e Pulisic. Il tabellino di Bologna - Milan 0 - 2 Gol: nel pt 11' Giroud, 21' Pulisic BOLOGNA (4 - 2 - 3 - 1): Skorupski, Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis

Il Milan vince a Bologna con i gol di Giroud e Pulisic Agenzia ANSA

Il Milan riparte da Giroud e Pulisic, batte il Bologna al Dall'Ara e risponde a Napoli, Juve e Inter. I padroni di casa colpiscono la traversa con Lykogiannis ma poi lasciano spazio alla squadra di ...Bologna, 21 ago. - (Adnkronos) - Il Milan risponde a Napoli, Juve e Inter e vince la prima di campionato. In trasferta al 'Dall'Ara' i rossoneri battono il Bologna 2-0. In avvio i padroni di casa colp ...