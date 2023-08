Il Milan scopre un mondo nuovo con Pulisic | ma quale riserva | è già indispensabile per Pioli | Primapagina

(Di lunedì 21 agosto 2023) 2023-08-21 23:38:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: L’arrivo dialha già una funzione straordinaria: permette alla squadra di non essere Leão-dipendente. C’è tutto unanche a destra fatto di lettura degli spazi e di occupazione, di gol bellissimi e superiorità numerica creata. L’esordio dell’americano con la maglia rossonera è andato oltre ogni più rosea aspettativa perché nel primo tempo non c’è stato un avversario capace di contrastarlo in qualsiasi zona del campo. Perché Christian era, letteralmente, ovunque. INDISPENSABILE – Dalle stalle alle stelle, senza voler essere troppo penalizzanti nei confronti di un duo, quello formato da Messias-Saelemaekers, che ha dato un contributo importante specialmente nell’anno del ...

ma parliamo di Paquetà, brasiliano del West Ham, ex Milan e Lione. La federazione inglese ha già ... come sappiamo, nel momento in cui casi del genere non utilizza mai il pugno morbido, anzi, ...I calciatori del Milan sono in quarta posizione e comunque non si possono certo lamentare perché se andiamo a vedere quanto guadagna un giocatore si serie A si vede che una buona parte di loro ...

