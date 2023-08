Il Milan parte bene | Giroud e Pulisic stendono il Bologna

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 21 agosto 2023) Al "Dall'Ara" successo per 2-0 dei rossoneri al debutto in campionato- Basta un tempo alper avere la meglio suled espugnare così il Dall'Ara per 2-0. Sonoe il neo acquistoa mettere la firma sui due gol che valgono i primi tre punti della stagione per gli uom