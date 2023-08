Il miglior cinema di Christopher Nolan in un unico canale (aspettando “Oppenheimer”)

Leggi su amica

(Di lunedì 21 agosto 2023)Oppenheimer. Ma, in realtà, ogni scusa è buona per rivedere i film che hanno fatto la carriera del regista di. Così, in attesa di vedere lail 23 agosto l’ultima pellicola del cineasta inglese, Sky apre unintero dedicato al regista. Da oggi al 27 agosto il303 del bouquet della piattaforma satellitare diventa SkyCollection – ChristoperMania. In un solo posto (alcuni film sono disponibili anche su altre piattaforme, ma tutti i titoli e lo speciale saranno disponibili anche su Now e on demand) è così possibile vedere , con una programmazione speciale dedicata, la sua filmografia del ...