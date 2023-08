Il Mercante in Fiera ha la sua nuova Gatta Nera

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ilin: ecco chi prenderà il posto di Ainett Stephens (e perchè la exsarebbe stata messa alla porta) Lo anticipa il sito di informazione televisiva DavideMaggio.it: Candelaria Solorzanoo è ladelIn, storico gioco a premi condotto da Pino Insegno e atteso al ritorno in onda per il prossimo autunno su Raidue. Solorzanoo, ventottenne modella argentina da anni di stanza a Milano, subentra ad Ainett Stephens, che non più tardi di un paio di mesi fa aveva polemizzato attorno alla sua mancata conferma alIn, accusando Pino Insegno – neppure troppo velatamente – di averla discriminata per via della sua età. Nel mirino della ...

Tra i prossimi programmi dei palinsesti Rai per la stagione televisiva 2023/2024 è previsto anchein, il popolare show ispirato all'omonimo gioco da tavolo. Alla sua conduzione tornerà Pino Insegno , mentre la Gatta Nera Ainett Stephens sarà sostituita e sembra che, finalmente, sia ...Ilinsta per fare il suo ritorno in tv : padrone di casa e pupillo della "nuova Rai", Pino Insegno tornerà al timone del programma dopo ben 17 anni, ma l'iconica "gatta nera" non ci sarà. ...È ufficiale, la nuova edizione de Ilindi Pino Insegno , in onda su Rai 2 dal 18 settembre, avrà una nuova 'Gatta Nera'. Come anticipato da DavideMaggio.it , il nuovo volto femminile del programma sarà la modella ...

Mercante in Fiera, scelta la nuova Gatta Nera: la 28enne è una modella sudamericana ilmattino.it

Sarà Candelaria Solorzano a interpretare la Gatta Nera nel programma Mercante in fiera, condotto da Pino Insegno ...Il ruolo della Gatta Nera (o Carta Nera) del programma Rai Mercante in Fiera è stato ufficialmente assegnato e non sarà Ainett Stephens perché secondo Pino Insegno «Ainett Stephens è diventata un po’ ...