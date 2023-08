Il gioiello del Nilo film stasera in tv 21 agosto | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ildelè ilin tv lunedì 212023 in onda in seconda serata su Rai 4. Diretto da Lewis Teague è il sequel di Alla Ricerca della Pietra Verde e vede nuovamente protagonisti Kathleen Turner e Michael Douglas con Danny De Vito. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Ildelin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: The Jewel of the Nile GENERE: Avventura ANNO: 1985 REGIA: Lewis Teague: Kathleen Turner, Michael Douglas, Danny De Vito, Spiros Focás, Avner ...