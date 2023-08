Il giallo della giovane donna trovata impiccata | fermati il fidanzato e un suo amico

(Di lunedì 21 agosto 2023) Nel Catanese una 25enne di origine moldava, Vera Schiopu, è statain una casa di campagna di contrada Sferro a Ramacca. Tuttavia, per i carabinieri non si tratterebbe di un suicidio ...

Ma la tesi del suicidio regge per poco La morte di una 25enne nel Catanese è un. I ... Secondo gli inquirenti i due uomini sarebbero coinvolti nella mortegiovane. Vera Schiopu , una ...Anche se resta il '' del movente. Per questo i carabinieri stanno cercando di ricostruire le personalità e le frequentazionidonna e dei due uomini fermati e scandagliando anche il mondo ......che secondo il Corsport era di 15 milioni lordi - sarebbe stato il calciatore più pagato...ha messo dentro un bel po' d'acqua fresca (non ancora gelida) ed ha provveduto ad alimentare un, ...

Si lancia dal balcone con le due figlie: è giallo sul folle gesto Today.it

Anche se resta il 'giallo' del movente. Per questo i carabinieri stanno cercando di ricostruire le personalità e le frequentazioni della donna e dei due uomini fermati e scandagliando anche il mondo ...L’azienda tech più anziana (scritto così, sembra quasi un ossimoro) è la Nokia, noto brand finlandese diventato sinonimo di telefonia mobile ...