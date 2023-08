Il generale Vannacci | Non ho mai discriminato nessuno

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ospite di 'Morning news' su Canale 5,parla del suo libro. E sottolinea: "Le persone non sono tutte uguali, lo sono in dignità ma non nelle altre caratteristiche"

Dopo il discusso libro del generale Roberto Vannacci, l'attenzione dell'opinione pubblica si è spostata in queste ore su un altro volume, intitolato Mafia Nigeriana: origini, risultati, crimini. Il critico d'arte e sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, risponde al ministro della Difesa Guido Crosetto sulla rimozione del generale.

"A destra c’è una spaccatura, tant’è che noi con il Forum dell’Indipendenza italiana abbiamo preso posizione contro molte delle scelte politiche del governo che è in continuità con l’agenda Draghi".Ospite di "Morning news" su Canale 5, il generale Roberto Vannacci ribadisce le idee contenute nel libro che per ora gli è costata la rimozione dal comando dell'Istituto geografico militare di Firenze ...