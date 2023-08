Il generale Vannacci censurato immaginario | sono altri gli intellettuali boicottati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 agosto 2023) La destra sta cercando un suo perseguitato, qualcuno da innalzare all’altare della libertà di parola per dire: lo hanno. In questo caso il general– sembra fare al caso loro e non a caso i principali quotidiani lo elogiano, gridando alla difesa della libertà di pensiero contro un boicottaggio. Peccato che il libro dello scandalo in questione sia schizzato in vetta alle classifiche, almeno su Amazon. E possiamo scommettere che presto troverà un vero editore, pronto a stampare e diffondere la Bibbia contro il pensiero unico. Fino a quel momento, bisogna continuare a dipingere quella in atto come una operazione insana, fatta di comunisti nascosti nel bidone dell’immondizia, pronti a fare dell’agnello sacrificale. “Non può parlare e dire quello che in ...