Il festival letterario “Libri nel Borgo Antico” torna a Bisceglie dal 25 al

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 21 agosto 2023) Anomi di spicco della cultura, del giornalismo e della narrativa italiana, ma anche del mondo dello spettacolo e della televisione., 21/08/2023 – È tutto pronto per la 14esima edizione delnel”, in programma a, in Puglia, dal 25 al 27 agosto 2023: una festa della cultura e della lettura che coinvolge centinaia di autori, cinquanta case editrici, e migliaia di appassionati che ogni anno affollano le vie e le piazze del centro storicose. L’edizione 2023 della kermesse letteraria sarà aperta da un intervento del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, più volte in passato ospite delse. Temi della ...