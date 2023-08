Il dramma di Olga Carmona | segna il gol della vittoria mundial poche ore dopo la morte del padre

(Di lunedì 21 agosto 2023) IlstellaCoppa del Mondo femminile spagnolaè mortoore prima che leisse il gol decisivo nella finale di domenica contro l’Inghilterra: lo ha riferito la Federcalcio spagnola. “La Rfef è profondamente addolorata di far saperedeldi. Il calcio ha appreso la notiziala finefinaleCoppa del Mondo. Mandiamo i nostri più sinceri abbracci ae alla sua famiglia e alla sua famiglia in questo momento di profonda tristezza. Ti vogliamo bene: sei la storia del calcio spagnolo”. Anche il Real Madrid, il club di ...

Ti vogliamo bene: sei la storia del calcio spagnolo". Anche il Real Madrid, il club di, ha pubblicato un messaggio "di profondo cordoglio per la morte del padre della nostra giocatrice". La ...Vince il Mondiale e poi scopre che suo padre è morto: è successo alla giocatrice spagnolaCarmona , che è stata colpita dal lutto familiare mentre giocava la finale contro l'Inghilterra ......Nel cast Varduhi Abrahamyan (Ottone),Peretyatko (Adelaide), Riccardo Fassi (Berengario), René ... che andò in scena per la prima volta il 27 dicembre 1817 al Teatro Argentina di Roma, è un...

Olga Carmona vince il Mondiale poi il dramma dopo pochi minuti Liberoquotidiano.it

(Adnkronos) – Il padre della stella della Coppa del Mondo femminile spagnola Olga Carmona è morto poche ore prima che lei segnasse il gol decisivo nella finale di domenica contro l’Inghilterra: lo ha ...La grande gioia seguita da un dramma familiare. Olga Carmona, che ha segnato il gol decisivo nella finale del Mondiale di calcio femminile vinta 1-0 dalla ...