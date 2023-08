Il collutorio può rivelare queste gravi malattie in modo precoce | ecco come

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 21 agosto 2023) Oltre a essere un valido alleato per la nostra igiene dentale, ilpuò fungere da “spia” perpotenzialmente letali. Sappiamo tutti che dentifricio e spazzolino non sono sufficienti per una buona igiene dentale. Un valido ausilio – in molti casi indispensabile – è dato dal. La boccettina col liquido verde o azzurro fosforescente aiuta a igienizzare la bocca in profondità. E se il sapore non è proprio gradevole, lascia un’indubbia sensazione di freschezza. Ma un nuovo studio curato da un’équipe di ricercatori ha scoperto che ilpuò fare qualcosa di molto più importante per la nostra salute. La parodontite, derivante dall’infiammazione gengivale, è un segnale di avvertimento del rischio cardiovascolare. (Grantennistoscana.it)Lo studio in questione è stato pubblicato ...