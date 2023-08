Il ciclone Poppea spazza via il caldo? Nerone cambia tutto

Leggi su iltempo

(Di lunedì 21 agosto 2023) Questa seconda parte del mese di agosto è caratterizzata da alte temperature inil Paese. Come illustrato sul sito meteo.it, la settimana da lunedì 21 a sabato 26 agosto vedrà il permanere di temperature record per questo periodo dell'anno. In pianura padana, costa adriatica e in alcune zone di Toscana, Umbria, Lazio e Puglia il termometro potrà superare perfino quota 40°.questo, però, avrà una fine che coinciderà con l'arrivo delche porterà fresche correnti atlantiche dal nord Europa, provocando anche i primi temporali. Secondo i modelli previsionali, l'arrivo del" è previsto per domenica 27 agosto quando potremo scrivere la parola fine sull'estate 2023.