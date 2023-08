Il Celta Vigo pensa al dopo Veiga | nel mirino un ex Napoli

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 21 agosto 2023) Con la cessione dial, ilcerca centrocampisti: contatti avviati per Tiémoué Bakayoko, ex giocatore azzurro attualmente svincolato. CALCIOMERCATO. Ilsi sta preparando alla cessione di Gabrial, operazione in chiusura per circa 35 milioni di euro. Il club spagnolo è già al lavoro per sostituire il talento classe 2002 con nuovi innesti a centrocampo. Come riferiscono i media iberici, il tecnico Rafa Benitez avrebbe chiesto due rinforzi in mediana con caratteristiche diverse da. Il primo obiettivo sarebbe Nemanja Maksimovic del Getafe, ma contatti sarebbero stati avviati anche con Tiémoué Bakayoko. L’ex centrocampista del, svincolato ...