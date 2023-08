Il blocco sui social e la sua importanza per gli app store di Apple e Google

(Di lunedì 21 agosto 2023) «Le app con contenuti generati dagli utenti presentano sfide particolari, che vanno dalla violazione della proprietà intellettuale al cyberbullismo realizzato da utenti potenzialmente anonimi. Per prevenire gli abusi, le app con contenuti generati dagli utenti o servizi dinetwork devono includere la possibilità di bloccare gli utenti che fanno un impiego anomalo del servizio». Dal vangelo secondo. «Le app che contengono o presentano UGC (user generated content, ndr), comprese le app che sono browser o client specializzati per indirizzare gli utenti a una piattaforma UGC, devono implementare una moderazione solida, efficace e continua di questi contenuti generati dagli utenti che fornisca un sistema in-app per bloccare contenuti generati dagli utenti e utenti stessi». Dal vangelo secondo...

Elon Musk annuncia di voler eliminare il blocco agli utenti da X (Twitter), ma questo non è compatibile con le policy iOS e Android ...