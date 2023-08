(Di lunedì 21 agosto 2023) di Elio Padella Buonasera a, vorrei se possibile aprire una antipaticissima questione che a me personalmente fa letteralmente imbufalire e cioè quella che riguarda la lotta all’evasione: iodel tutto favorevole ma mi piacerebbe fare chiarezza e soprattutto giustizia.un piccolo artigiano edile (pittore cartongessusta), della Provincia di Macerata sin dal 1986. Fin dall’inizio della mia attività vi garantisco che ho tribolato sempre con la mia sempre difficile situazione economica perché mi ritengo una persona onestissima e – dicono – molto professionale; al momento ho una piccola ditta con due operai e un apprendista, quindi quattro famiglie da sfamare ma spesso mi ritrovo a meditare se tutto il sacrificio che faccio mi conviene oppure sto sbagliando tutto visto che lo Stato mi estorce buona parte del mio ricavo e i ...

I piccoli artigiani non sono tutti evasori, basta persecuzioni! Il Fatto Quotidiano

