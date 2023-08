I concorrenti Vip del Grande Fratello 2023

Leggi su zon

(Di lunedì 21 agosto 2023) Il prossimo 11 settembre, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la prima puntata dell’ottava edizione delVip. Il sito di informazione televisiva TvBlog ha anticipato questo pomeriggio i nomi deifamosi che varcheranno la porta rossa, a cui vanno aggiunti quelli dei cosiddetti inquilini Nip, persone comuni pronti alla prima esperienza televisiva della loro vita, per trovare i quali i provini non sarebbero ancora conclusi. sono, dunque: Alex Shwazer (maratoneta, campione olimpico di Pechino 2008), Giampiero Mughini (giornalista), Samira Lui (showgirl. Ex professoressa de L’eredità e concorrente di Tale e Quale Show), gli attori Beatrice Luzzi (Vivere) e Ciro Petrone (Gomorra), Fiordaliso (cantante. Tra le sue hit “Non voglio mica la luna”) Gracia Colmenares (indimenticabile protagonista della soap ...