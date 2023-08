I 10 peggiori flop nella storia del cinema pop

Leggi su screenworld

(Di lunedì 21 agosto 2023) In un mondo che ormai si divide su tutto, c’è una cosa che riesce ancora a mettere tutti d’accordo: itografici. I freddi numeri non ammettono opinioni e ci restituiscono la gelida realtà di botteghini vuoti. Tonfi clamorosi, progetti ambiziosi diventati fallimenti, meravigliosi piani caduti nel nulla. Ammettiamolo isono anche divertenti perché veder cadere i giganti crea un piacere malsano. Altre volte invece dispiace e basta, soprattutto davanti ai film incompresi. Bene, visto che l’estate 2023 ci sta regalando tante cadute tra un Indiana Jones e il Quadrante del Destino che zoppica e soprattutto un The Flash che ha creato un buco di oltre 200 milioni di dollari in casa Warner (meno male che in casa Warner c’è Barbie), ci è venuta voglia di scavare tra le macerie, parlandovi dei dieci...