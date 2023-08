Hilary in California | terremoto di magnitudo 5 1 nel sud

... è anche ''il moltiplicarsi nei diversi continenti di eventi estremi che hanno provocato alluvioni, nubifragi e uragani come per ultimo la tempesta tropicalesulla''. In Italia il ...Un terremoto di magnitudo 5.1 ha colpito il sud della, dove sta passando la tempesta. . 21 agosto 2023Un terremoto di magnitudo 5.1 ha colpito il sud della, dove sta passando la tempesta. State al sicuro e state a casa . il messaggio del sindaco di Los Angeles, Karen Bass, secondo la quale il peggio in termini di piogge causate da ...

Il terremoto 5.1 e l'uragano Hilary, California nell'incubo tra scosse e inondazioni RaiNews

Death Valley National Park, 21 ago. (askanews) - California e Nevada affrontano la potenza della tempesta tropicale Hilary porta che porta forti venti e pioggia. Si prevede che Hilary continuerà a spo ...California residents raced a uniquely harrowing set of circumstances on Sunday as an earthquake shook the ground in the Los Angeles County area while Tropical Storm Hilary ravaged roads and caused ...