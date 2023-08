Highlights Alcaraz-Djokovic | finale Masters 1000 Cincinnati 2023 VIDEO

...giocherà lo US Open Guidano le entry list i due numeri 1 del mondo Iga Swiatek e Carlos. ... Sulla piattaforma streaming saranno disponibili on demand i principali match, gli, le ...... anche Sportface.it seguirà la finale trae Djokovic garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti,e le ...In palio c'è una finale contro uno tra lo spagnolo Carlosoppure il polacco Hubert Hurkacz, ... news, approfondimenti,e le parole dei protagonisti al termine del confronto.

VIDEO Alcaraz-Djokovic, highlights finale Masters 1000 Cincinnati ... SPORTFACE.IT

Highlights from the Western & Southern Open semifinal match between Carlos Alcaraz and Hubert Hurkacz at Lindner Family Tennis Center in Cincinnati, Ohio ...World No. 1 Carlos Alcaraz and Hubert Hurkacz exchanged a celebratory high five at the net following a remarkable rally during the Cincinnati Open semifinals on Saturday, August 19.