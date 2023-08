Hellas Verona Vs Roma | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 21 agosto 2023) Gara valida per la seconda giornata di Serie A 2023/2024. I giallorossi sono chiamati al riscatto dopo il mezzo passo falso casalingo contro la Salernitana, mentre gli scaligeri puntano al secondo successo consecutivo.Vssi giocherà sabato 26 agosto 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Bentegodi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa hanno colto i primi tre punti stagionali ad Empoli, contro una diretta concorrente per la lotta alla salvezza. Vittoria pesante per gli uomini di Baroni che vorrebbero evitare di soffrire come nello scorso anno quando la permanenza nella massima serie è arrivata soltanto attraverso lo spareggio contro lo Spezia. Ci si aspettava di più dai giallorossi che, invece, sono stati bloccati sul proprio ...