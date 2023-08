Helen Duncan | l’ultima strega

Leggi su dilei

(Di lunedì 21 agosto 2023) Di streghe, magie e profezie ne è piena la letteratura, quella favolistica dedicata ai più piccoli e quella fantasy riservata, invece, a un pubblico adulto. Eppure la storia ci insegna che c’è stato un tempo in cui non solo le streghe venivano riconosciute per strada, ma venivano anche perseguitate, torturate, uccise. Dal XIV al XVII secolo, infatti, l’Europa è diventata il palcoscenico di una delle più aberranti tragedie umane, un crimine di massa commesso ai danni delle donne: la caccia alle streghe. Un capitolo buio, feroce e drammatico che è il simbolo rappresentativo e culminante di secoli di discriminazioni, pregiudizi e superstizioni nei confronti delle donne. Di tempo ne è passato da quando il Malleus maleficarum decideva le sorti delle “malefiche”, eppure la testimonianza più tardiva dell’esistenza delle streghe nel mondo è molto più recente. Basta fare un piccolo passo ...