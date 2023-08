“Hai freddo? Ti scaldo io” Vigile urbano a processo per violenza sessuale e stalking sulle colleghe

(Di lunedì 21 agosto 2023). Sono i reati contestati a un agente della polizia locale di Roma, accusato dalla procura di aver molestato almeno quattro sue, aggravati dall’abuso delle sue funzioni. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, Il 65enne Cataldo Lops dovrà rispondere adi diversi fatti, avvenuti tra il 2011 e il 2016. In un caso, a giugno 2016, avrebbe prima tirato i gancetti del reggiseno di una collega attraverso la maglietta, accarezzandole la schiena. Poi le avrebbe ordinato di recarsi insieme a lui sull’auto di servizio” dove le avrebbe allungava la mano fino all’interno della coscia sinistra, stringendola al punto da provocarle un lieve dolore. Una volta tornati in ufficio , l’uomo le avrebbe anche dato un pizzicotto, questa volta sulla gamba destra. In ...

Baci rubati e pizzicotti sulle cosce, avances: "Senti Ti scaldo un po'", avrebbe detto a una collega durante un turno di servizio notturno in macchina. Tra il 2011 e il 2016 sono diversi i ...

Un altro episodio è avvenuto tra il febbraio e l’aprile del 2011, quando avrebbe molestato una collega nella macchina di servizio. “Senti freddo Ti scaldo un po’”, avrebbe detto il funzionario, prima ...Baci rubati, pizzicotti sulle gambe, abbracci, avances spinte, carezze non gradite. Una serie di attenzioni pressanti e violente che hanno portato sul banco degli imputati il vigile urbano ...