(Di lunedì 21 agosto 2023) Ritorno inA alle porte per l’ex azzurro, di rientro nel campionato da Campione d’Italia dopo l’esperienza al. Procede fra le indiscrezione e qualche ostacolo di troppo da superare il calciomercato targato. Gli azzurri infatti, seppur da Campioni d’Italia, hanno avuto molto da fare in ottica entrata ed uscite durante il corso dell’estate, dicendo addio a profili come Kim e Ndombelè sostituiti dagli arrivi di Natan e Cajuste. Ancora dubbi invece sul caso Gabri Veiga mentre dalla cessione eventuale di Lozano potrebbe dipendere il super colpo Lindstrom. Nel frattempo, proprio un ex partenopeo parrebbe aver raggiunto un accordo con un nuovo club,ndo inA appena duedopo averla lasciata da Campione. Bereszynskiin ...

Il Pontefice ha, poi, i giovani del Progetto "Tucum", che da ieri hanno iniziato 'una Via ... Arrivata alla sua quinta edizione, la Via Lucis toccherà 9 città: dopo, Brindisi, Foggia, ......quando arrivò a. Nessuno come lui in Serie A. Carlo Mazzone è ad oggi l'allenatore con più presenze sulla panchina del massimo campionato e appena cominciata la nuova stagione ha...... la Juve si è affidata a Cristiano Giuntoli, uno degli artefici dello scudetto del. Il nuovo ... Dall'altro lato, Andrea Sottil , confermato sulla panchina dell'Udinese, hatre punti ...

Ha salutato il Napoli due mesi fa, torna subito in Serie A Spazio Napoli

Ormai il nazionale Under 21 di fatto ha salutato il suo Celta, giocando l’ultimo quarto d’ora della prima di campionato, il 13 agosto a Vigo.Ilpiazza un colpo di mercato in una sessione in cui ha operato davvero poco in entrata . Arriva dal Bari, società satellite dei De Laurentiis, l'attaccante. Il giocatore marocchino ha firmato fino al ...