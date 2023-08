Guarda il primo gol di Pellegrino con il Platense

(Di lunedì 21 agosto 2023) Milan ehanno trovato l'accordo per il trasferimento in rossonero di Marco, difensore centrale di 21 anni. L'accordo è stato ...

Milan e Platense hanno trovato l'accordo per il trasferimento in rossonero di Marco Pellegrino, difensore centrale di 21 anni. L'accordo è stato ...... ha aggiunto Deianira in una Instagram Stories apparsa sul suo profili nelpomeriggio del 21 ... Il parere di chiil Grande Fratello Vip L'ultima volta che Oriana ha rotto con Daniele i fan ......a trovare il suogol. Al 55' della partita di Copa de la Liga Profesional contro il Platense, l'uruguaiano ex Napoli ha segnato di testa quasi dalla linea di fondo, su cross di Zeballos....

Bologna-Milan, dove vedere la partita in tv: gli orari Sky Sport

Diletta Leotta è diventata mamma della piccola Aria poco meno di una settimana fa: ecco i primi momenti vissuti insieme dalla conduttrice di DAZN e dalla sua bambina.