Grumo Appula-Mellitto | incidente | due morti ed un ferito Scontro auto-moto

Nel pomeriggio di oggi sulla strada trae la frazione di Mellitto, nel Barese il 49enne Leonardo Mastroserio che viaggiava come passeggero sulla moto guidata dal 25enne Danilo Colasuonno ...Un ragazzo di 25 anni originario di Toritto, nel Barese, è morto a seguito di un incidente avvenuto sulla strada che collegaa Mellitto. Lo riporta l'Ansa. Il giovane era a bordo di una moto assieme a un'altra persona quando, per cause non ancora accertate, il mezzo si sarebbe scontrato con un'auto che ...

Scontro auto-moto a Grumo Appula, due morti e un ferito La Gazzetta del Mezzogiorno

Lo scontro fra auto e moto è avvenuto nel pomeriggio per cause da dettagliare. Sono morti i due occupanti della motocicletta: un 25enne sul colpo, un 49enne dopo il trasporto al policlinico di Bari.GRUMO APPULA - Una tragedia stradale ha sconvolto la Grumo-Melitto, dove si è verificato un violento frontale tra una motocicletta e un'auto, che ha portato alla morte del giovane centauro di 25 anni.