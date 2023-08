Gregoraci in barca con Nathan Falco | perché viene massacrata sui social

(Di lunedì 21 agosto 2023) Le vacanze estive di Elisabettaprocedono a gonfie vele, come lei stessa mostra sui suoi account personali tra sole, mare, divertimento e l'amore di suo figlio. Infatti la conduttrice, in compagnia di suo figlio, si sta godendo alcuni momenti di relax tra le acque cristalline della Sardegna, una delle mete più gettonate di quest'estate, dove sta trascorrendo dei giorni in. Qualche giorno fa, sul suo Instagram ufficiale, la showgirl ha postato una foto conche li ritrae sorridenti in, e ha scritto a corredo: “Mare, pasta e la mia perso a preferita”. Dopo poche ore, il post era già colmo di commenti d'odio da parte degli haters di Elisabetta, che non hanno affatto apprezzato lo scatto, evidentemente. La serie di commenti ostili riguardava ...

Elisabetta Gregoraci sulla barca col figlio Nathan, gli hater Il Tempo

Le vacanze estive di Elisabetta Gregoraci procedono a gonfie vele, come lei stessa mostra sui suoi account personali tra sole, mare, divertimento e ...Elisabetta Gregoraci continua a godersi le sue vacanze e questa volta, si trova "on the road" in Sicilia. Avvistata nelle ultime ore a Noto in compagnia del suo nuovo ...