Graziani | «Sanchez? Sempre fatto bene quando entrava all’Inter»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 21 agosto 2023)ha detto la sua sull’eventuale ritornodi Alexis. L’ex giocatore ricorda la prima esperienza in nerazzurro MOVIMENTI ? A Radio Sportiva, Francescosull’attacco nerazzurro: «Lautaro Martinez sta crescendo molto, è diventato un leader nell’Inter, ma Osimhen è una gazzella. E poi segna molto, se alla prima stagione sbagliava tanto sotto porta, ora ogni tre occasioni fa due gol. È tra i migliori attaccanti al mondo.? Giocatore cheha. Da capire se Correa vorrà fare il quarto attaccante, da capire come tornerà il cileno in Italia. Con Conte ha regalato grandi prestazioni e grandi emozioni». Inter-News - Ultime notizie e ...