Grande Fratello | tre nuovi nomi di possibili concorrenti RUMOR

(Di lunedì 21 agosto 2023) In queste ore sono stati fatti treper quanto riguarda idelL'articolo proviene da Novella 2000.

Condifficoltà gli agenti della polizia intervenuti sul posto sono riusciti a sedare la ... Ildel portatore di handicap avrebbe organizzato la vendetta coinvolgendo i suoi amici. Il ...Ex volto dele tra i parrucchieri più amati dai vip, è giusto menzionare Kikò Nalli , ex marito dell'opinionista di canale cinque Tina Cipollari . Quest'ultimo, come ben ricordiamo partecipò nel ...... la nipote di Don Alonso, arriverà alla tenuta e darà unaiuto alla cugina. Intanto Romulo ... La ragazza, figlia deldi Don Alonso, arriverà a La Promessa , lasciando suo zio senza ...

Secondo una recente indiscrezione pare che Alvaro Vitali potrebbe essere uno dei concorrenti del Grande Fratello.Il promettente centrale viareggino, zavorrato dagli infortuni, nel 2018 aveva fatto scalpore per la partecipazione al format d’intrattenimento/h4> Dal Margine Coperta al Grande Fratello 2018 edition d ...