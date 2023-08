Grande Fratello | tra i Vip ‘bocciati’ anche uno dei cavalieri più famosi di Uomini e Donne? L’indiscrezione

Leggi su isaechia

(Di lunedì 21 agosto 2023) L’estate sta ormai volgendo al termine e tra pochi giorni prenderà il via la nuova edizione del, che porterà con sé diverse novità rispetto al passato. Per prima cosa, nelle vesti di opinionista non ci saranno più Sonia Bruganelli e Orietta Berti, bensì la giornalista e conduttrice del Tg 5 Cesara Buonamici, che sarà l’unica opinionista del reality. A lei toccherà l’arduo compito di commentare ciò che accade nella Casa e il comportamento degli inquilini, affiancando così il conduttore Alfonso Signorini. Proprio per quanto riguarda i futuri inquilini della Casa più spiata d’Italia, per la nuova edizione del reality, Pier Silvio Berlusconi ha pensato a un deciso cambio di rotta e per farlo ha chiesto alla produzione di tornare alle origini, facendo entrare nella Casa delpersone comuni, ...